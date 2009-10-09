Lincoln FİFA'ya gitti

Bu nasıl bir pişkinlik? Her zaman yarattığı sorunlarla ön plana çıkan Brezilyalı, oynamadığı halde transfer ücretini de istedi.

Disiplinsizlikleri sebebiyle Galatasaray’ın FIFA’ya şikayet ettiği Brezilyalı yıldız Cassio Lincoln, Sarı-Kırmızılı kulüpten oynamadığı halde bu yıla ait transfer ücretini talep etti.

Galatasaray’ın Cassio Lincoln ile başı dertten kurtulmuyor... 2 sezon önce Schalke 04’ten alınan ve bu sürede 6 milyon euroyu cebine koyduktan sonra İstanbul’u terk eden sambacı, büyük pişkinlik örneği gösterip Galatasaray’dan bu yıl oynamamasına rağmen alması gereken 2.5 milyon euroyu da talep etti. Yönetimden karşılık göremeyen Brezilyalı, ‘yavuz hırsız’ misali FIFA’ya başvurarak paranın ödenmesini istedi.

Boşta dolaşıyor

Lincoln’ün, FIFA’ya verdiği şikayet dilekçesinde kendisinin kampa katılmak istemesine rağmen kabul edilmediğini yazdığı ve Brezilya’dan Almanya’ya uçakla gittiğini belgeleyen biletleri de dosyasına eklediği ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun, burada mağdur olan tarafın kendisi olduğunu ve parasının da ödenmediğini belirttiği öğrenildi. Lincoln’ün FIFA aracılığıyla harekete geçmesine karşılık Galatasaray yönetiminin de eldeki delillerle aynı şekilde karşılık verdiği ve anlaşmazlığın sürdüğü açıklandı. FIFA’nın bu belgeler ışığında nasıl bir karar alacağı merak konusu olurken, aylardır lisansı olmadığı için futbol oynamayan sambacının Brezilya’da geçici lisans çıkartarak istediği bir kulübe transfer olma imkanını da ele geçirmeye çalıştığı dile getirildi.