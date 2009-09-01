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Spor

Lincoln E. Frankfurt'a kiralanıyor!

Galatasaray Lincoln'ü Alman Bundesliga ekiplerinden Galatasaray eski teknik direktörü Skibbe'nin çalıştırdığı Eintracht Frankfurt'a kiralıyor.

01 Eylül 2009 03:00

Sarı-kırmızılı takım Lincoln'ü Alman Bundesliga ekiplerinden Galatasaray eski teknik direktörü Skibbe'nin çalıştırdığı Eintracht Frankfurt'a kiralıyor.

Galatasaray yönetimi, sözleşmesini daha önce tek taraflı fesh ettikleri Brezilyalı futbolcu ile FIFA'lık olmaktan kurtuluyor. Lincoln'ü renklerine katmak isteyen E. Frankfurt, gelecek yıl satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilyalı yıldızı kiralıyor. Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama karşılığında 750 bin Euro kazanacağı ve E. Frankfurt'un gelecek sezon Lincoln'ü bonservisi ile birlikte almak isterse 2.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

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