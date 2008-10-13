T24 LogoT24 Logo
Spor

Lincoln: "Bu üçlü efsane olur"

Schalke’deki parlak günlerine yavaş yavaş geri dönen Lincoln, “Herkesin sahip olmak isteyeceği bu muhteşem takımın bir parçası olduğum ve ona uyum sağladığım iç

13 Ekim 2008 03:00


Schalke’deki parlak günlerine yavaş yavaş geri dönen Lincoln, “Herkesin sahip olmak isteyeceği bu muhteşem takımın bir parçası olduğum ve ona uyum sağladığım için tanrıya dua ediyorum” dedi.

Tüm futbolcuların büyük bir anlayış örneği gösterdiğini vurgulayan Sambacı, “Galibiyetlerimiz, özellikle hücumdaki muhteşem kollektif ve etik çalışmanın bir sonucu. Ama savunmanın da hakkını vermek gerekir. Eğer top bizim ayağımıza doğru şekilde geliyorsa, bu, onların işini çok iyi yaptıklarını gösterir.

Milan Baros, Harry Kewell ve ben, sadece 1 aydır birlikte olmamıza rağmen mükemmel bir uyum yakaladık. Efsanevi işler yapma yolunda ilerlediğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24