Lincoln: "Bu üçlü efsane olur"



Schalke’deki parlak günlerine yavaş yavaş geri dönen Lincoln, “Herkesin sahip olmak isteyeceği bu muhteşem takımın bir parçası olduğum ve ona uyum sağladığım için tanrıya dua ediyorum” dedi.



Tüm futbolcuların büyük bir anlayış örneği gösterdiğini vurgulayan Sambacı, “Galibiyetlerimiz, özellikle hücumdaki muhteşem kollektif ve etik çalışmanın bir sonucu. Ama savunmanın da hakkını vermek gerekir. Eğer top bizim ayağımıza doğru şekilde geliyorsa, bu, onların işini çok iyi yaptıklarını gösterir.



Milan Baros, Harry Kewell ve ben, sadece 1 aydır birlikte olmamıza rağmen mükemmel bir uyum yakaladık. Efsanevi işler yapma yolunda ilerlediğimizi düşünüyorum” diye konuştu.



