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Spor

Lincoln 10 gün daha yok

Galatasaray'da, ligdeki Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan Lincoln'ün, 10 gün daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

26 Ocak 2009 02:00


Galatasaray'da, ligdeki Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan Cassio Lincoln'ün, 10 gün daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Galatyasaray'da ikinci yarı hazırlıklarına geç başlayan ve özel fizyoterapistiyle çalışmalar yapan Brezilyalı futbolcu Cassio Lincoln’ün dizindeki sakatlığının devam ettiği öğrenildi.

Tedavisine yoğun bir şekilde devam edilen Lincoln'ün ağrılarının ve dizindeki ödemin azalmasına rağmen, Sivasspor'la oynanacak iki kupa maçında ve ligdeki Denizlispor maçlarında formasından uzak kalacağı bildirildi.

Cumartesi günü Sivasspor maçında aldıkları darbeler yüzünden sakatlanan Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Aşık ve Barış Özbek'in tedavilerine devam edildiği, kupa maçında Sivasspor karşısında oynayıp oynamayacakları, yapılacak kontrolden sonra belli olacağı bildirildi.

Omuzundaki sakatlığı süren Servet Çetin ise ağrıları devam etmesi halinde riske edilmeyecek ve kupa maçında da forma giyemeyecek.

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