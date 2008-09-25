Lincol artık rahatmış



Galatasaray’ın performansı giderek yükselen Brezilyalı yıldızı Lincoln, Florya’da arkadaşlarına teşekkür etti, “Artık rahatladım. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi olacağım. Hepinize söz veriyorum” dedi





Kocaelispor maçında Kewell ve Nonda’ya yaptığı şık asistlerle alkış toplayan Lincoln, üç yeni yıldızın transfer edilmesiyle stresten kurtuldu, kendini buldu.



Cassio Lincoln, sarı-kırmızılı takım arkadaşlarına hem teşekkür etti hem de başarı sözü verdi.

Geçen sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan, yeni sezona da istediği gibi başlayamamasına rağmen toparlanmayı başaran Brezilyalı futbolcunun, özellikle Fernando Meira, Harry Kewell, Milan Baros üçlüsüyle yakın arkadaşlık kurduğu ve bu oyuncuların gelmesiyle üzerindeki yıldız baskısından da kurtulduğu bildirildi.



Cim-Bom’un, Bellinzona ile İsviçre’de yaptığı UEFA Kupası 1. tur ilk karşılaşmasında güzel futbolunu 4-3’lük galibiyeti getiren golüyle süsleyen, ligdeki Kocaelispor karşılaşmasında ise iki şık asist yapan Lincoln, verdikleri destek için arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Sambacının, “Artık çok rahatladım. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi olacağım. Bu konuda size söz veriyorum” dediği öğrenildi.



Cassio Lincoln’ü geçen sezon çok ciddi bir şekilde yaşadığı baskıdan kurtaran hamle, sarı-kırmızılı yönetimin, Meira, Kewell ve Baros’u transfer etmesiyle gerçekleşti. Bu transferleri yaparken yönetimin amacı hem Lincoln’e “Artık tek yıldız değilsin” mesajını vermek hem de Teknik Direktör Michael Skibbe ile görüşüp yedek kalmasını isteyerek yola gelmesini sağlamaktı. Bu plan ilk aşamada başarılı oldu.



Yöneticiler de memnun



Süper Lig’de oynanan Kayserispor ve Antalyaspor maçlarında yedek kulübesine çekilen Cassio Lincoln, Bellinzona maçında yeniden formayı bulunca kendini gösterdi. Kocaelispor karşılaşmasında da iyi oyununu sürdürdü.



Lincoln’ün ortaya koyduğu performans sonrasında sarı-kırmızılı kulübün futbol şubesi yönetiicleri de kendi aralarında aynı yorumu yaptı:



“Lincoln artık bu takımda yalnızca kendisinin yıldız olmadığının farkına vardı. Hem baskıdan kurtuldu hem de oynamaya başladı.”



