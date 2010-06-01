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Linç girişiminde bulunanlar cezalandırılacak

İsrail İç Güvenlik Bakanı Yitzhak Aharanovitch, 9 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı baskında "askerlerine linç girişiminde bulunanların" İ

01 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail İç Güvenlik Bakanı Yitzhak Aharanovitch, İsrail'in dün sabahki son resmi verilere göre 9 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı baskında "askerlerine linç girişiminde bulunanların" İsrail yasalarına göre cezalandırılacaklarını söyledi.

Aharonovitch, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Askerlerimize el kaldıran herkes, yasaların gerektirdiği şekilde cezalandırılacak" dedi.

Aharanovitch, İsrail'in bu konuda gerekli kanıtları toplamaya başladığını ve girişime dahil olanlardan bazılarının tespit edildiğini belirtti.

İsrail İç Güvenlik Bakanı, İsrailli Arapların protestolarına da  değinerek, bu tür protestoların ülke çapında yapılacağı konusunda hiç şüphesinin olmadığını, ancak bunların çok sakin geçeceği umudunu taşıdığını söyledi.



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