-LİNÇ EDİLMEK İSTENEN KİŞİ TAŞINACAK MALATYA (A.A) - 07.04.2011 - Malatya'da, terörist cenazesine katıldığı iddiasıyla yaşadığı Polat beldesinde linç edilmek istenen kişinin ailesi, Doğanşehir ilçe merkezine alınırken beldedeki evi ise jandarma tarafından korunuyor. Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Polat beldesinde 20 yıldır yaşayan Ali G'nin terörist cenazesine katıldığını televizyonda izlediklerini söyleyen bazı belde sakinleri, gece saatlerinde Ali G'yi linç etmek istemişti. Jandarma tarafından müdahale edilen olayda, Ali G'nin Polat beldesindeki evi jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı, ailesi ise Doğanşehir ilçe merkezine götürüldü. Ali G'nin, evini Polat beldesinden taşıyacağı öğrenildi. Polat Belde Belediye Başkanı Hasan Orman, beldede ikamet eden Ali G'nin Malatya'daki bir terörist cenazesine katıldığını belirterek, ''Beldemiz halkı televizyonda gördükleri bu kişiyi linç etmek istedi. Bu kişi bir dükkana sığınmış. Güvenlik güçleri tarafından çıkarılarak zırhlı araç ile ilçe merkezine alınmıştır. Bu kişinin evi kısa bir zaman içinde beldemizden taşınacak'' dedi.