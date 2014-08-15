Limonun kilosu 10 lirayı buldu

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Akdeniz Bölgesi'nde de önceki yıllara göre kış mevsiminin daha sert geçmesi nedeniyle limon üretimi beklenenin altında gerçekleşti. Üretim düşüklüğünün yanı sıra, dünyanın en büyük limon ihracatçısı Arjantin'de üretimin düşük olmasına bağlı Türkiye'nin artan limon ihracatı, yaz dönemi için Kapadokya'daki yer altı şehirlerinde gerçekleştirilen stok oranını yüzde 40'a yakın düşürdü.



Mehmet Çınar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, tüm bu etkenlerden dolayı Temmuz ayında artışa geçen limon fiyatlarının önü alınamıyor. Hızla yükselmeyi sürdüren limon fiyatı 10 TL'ye kadar çıktı. Sektör temsilcileri limondaki fiyat artışının, Eylül ayı başlarındaki yeni ürünler piyasaya çıkana kadar devam edeceği görüşünde.

Toptan fiyatı 115 TL

Geçen hafta market ve pazarlarda 8.95 TL'ye satılan limonun kilogram fiyatı, market ve pazarlarda 9.95 TL ve 10 TL'yi buldu. Limonun Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki 17 kilogramlık kasalarda toptan satış fiyatı da 105 TL'den 115 TL'ye çıktı. Hal fiyatı da kilogram başına 6.2 TL'den 6.76 TL'ye yükseldi.

726 bin tona düştü

Son 10 yılın Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında, 2004'de 250 bin dekardaki 6 milyon 635 bin ağaçta 600 bin ton ve ağaç başına 102 kilogram limon üretimi yapılırken, 2010'da 253 bin 603 dekarda 7 milyon 453 bin 679 ağaca yükseldi. Ağaç başına 125 kilogram, toplamda 787 bin ton limon üretimi gerçekleşti. 2013'te ise 274 bin 252 dekar alanda 8 milyon limon ağacında, ağaç başına 112 kilogramla toplam 726 bin 283 ton üretime ulaşıldı.



Limon ihracatı 2004'de 216 bin tonken, 2010'da 426 bin ton, 2013'te 409 bin ton olarak gerçekleşti. 2014'ün ilk 4 ayında ise 170 bin tona ulaşan limon ihracatının yıl sonu itibariyle geçen yılın üstüne çıkması bekleniyor.