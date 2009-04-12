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Ekonomi

Limonlar dalında kaldı

Mersin'in Silifke ilçesinde düşük fiyatı nedeniyle çoğu üretici ürününü dalında bıraktı.

12 Nisan 2009 03:00

Mersin'in Silifke ilçesinde düşük fiyatı nedeniyle çoğu üretici ürününü dalında bırakırken, yeni dönem için ağaçların çiçek açması da çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, limon ağaçlarının yeni meyve dönemi için çiçek açmasına karşın, düşük fiyatı nedeniyle dalında kalan ürünler, çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Mahire Can, limonun sezon boyunca 20-30 kuruşluk düşük fiyatı nedeniyle bu yıl üreticisini üzdüğünü, hasat sezonunun sonuna gelindiği şu günlerde ise kilogram fiyatlarının 10 kuruşa kadar gerilediğini bildirdi.

Bu yıl ilçe genelinde 20 bin dönüm araziden 80 bin ton limon üretimi gerçekleştirildiğini anımsatan Can, "Fiyatların maliyetlerini dahi karşılamaması nedeniyle üreticiler ürünlerini dalında bıraktı" dedi.

Ağaçların yeni meyve dönemi için çiçek açmaya başladığını ifade eden Can, dalında kalan limonların yeni dönemde verimi olumsuz etkileyeceğini dekaydetti.

Üretici Şahin Çetin, 10 dönümlük limon bahçesindeki meyvelerinin sadece yarısını kilosu 35 kuruştan satabildiğini, geriye kalan kısmı için ise alıcısını bile bulamadığını kaydetti.

Ürünlerinin dalında kaldığını anlatan Çetin, "Ürünleri toplaması için hiç bir ücret talep etmeden bir tüccara verdim ancak o bile gelip toplamıyor" dedi.

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