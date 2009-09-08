Limonda fiyat spekülasyonu uyarısı

Mersin İli Turunçgil Üreticileri Birliği (MERTUB) ve Türkiye Turunçgil Üreticileri Merkez Birliği Platforma Başkanı Cemalettin Kurt, hasadına yarın başlanacak limonda oluşabilecek yüksek fiyatın, düşük fiyat kadar tehlikeli olduğunu söyledi.



Kurt, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 1 milyon tonu bulan limon üretiminin yaklaşık 700 bin tonunun Mersin'de gerçekleştirildiğini belirtti.



Sadece Erdemli'de 80 bin dönüm arazide limon üretimi yapıldığını belirten Kurt, 9 Eylül itibariyle üreticilerin enterdonat ve mayer cinsinde hasada başlayacaklarını bildirdi.



Kurt, limonun kilosunun 60-65 kuruştan tüccara satılmasının öngörüldüğünü ve bunun da iyi bir rakam olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



“Narenciyede de diğer sektörlerde olduğu gibi ihracatçı ve üretici arasında oluşan tüccar grubu var. Bunlar hasat zamanı veya öncesi bahçelere gidip maddi açıdan sıkıntılı olan üreticilerden 40-50 kuruştan ürün alıyorlar ve ardından pahalı satıyorlar. Böylece piyasanın dengesi bozulmuş oluyor.



Zaman zaman da küçük alışlarla yüksek fiyattan ürün alıp yine piyasayı etkiliyorlar. Gerek düşük ve gerekse yüksek fiyat sektör açısından riskli. Yüksek rakamdaki küçük alışların yapıldığını gören üretici, fiyat yükselecek beklentisiyle ürününü satmayıp elinde bekletiyor. Bu durumda da ihracatçı elinde ürün olmadığı için işini yapamaz duruma geliyor. Piyasanın normale dönmesini bekleyene kadar da özellikle Rusya ve bazı Avrupa ülkeleri pazarını rakiplerimiz İspanya ve Mısır gibi ülkelere kaptırıyoruz.”



Kurt, üreticilerin, narenciye ürünlerini tahsil edilebilir fiyattan ve güvenilir tüccara satmasının kendilerinin yararına olduğunu söyledi.



Geçen yıl bazı üreticilerin tüccarlarla anlaşmazlık sonucu zarara uğradıklarını anlatan Kurt, bu gibi sıkıntıların yaşanmaması için art niyetli kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi.



