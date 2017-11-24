T24 LogoT24 Logo
Spor

Limitsiz Spor altıncı sayısında paralimpik sporunun önemli ismini ağırladı

Engelli sporları dergisi Limitsiz Spor, Sir Philip Craven ile paralimpik oyunlarını konuştu

24 Kasım 2017 19:41

16 yıl boyunca yürüttüğü Uluslararası Paralimpik Komite (IPC)'nin Genel Başkanlığı döneminde devrim yaratan yeniliklere imza atan ve görevini kısa süre önce Brezilya Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons'a devreden Sir Philip Craven "Heyecanlandırıp ilham vermeden önce şaşırtmanız gerekir. İnsanları paralimpik sporcuların performanslarıyla şaşırtırsınız ve bu şaşkınlıkla onları paralimpik sporla ilgili heyecanlandırırsınız, ilham kaynağı olursunuz" dedi. 

Limitsiz Spor'dan Gizem Girişmen'e konuşan Parsons, sözlerinin devamında "İşte bu şaşkınlığı, ilhamı ve coşkuyu yakalayabilirseniz o zaman dünyayı değiştirmek için büyük bir şansınız olur" ifadesini kullandı. 

Sir Philip Carven, aynı zamanda IPC Başkanlığındaki görev süresi boyunca hayal ettiklerinin ne kadarını gerçekleştirebildiğini Limitsiz Spor'a anlattı.

Limitsiz Spor'da ayrıca...

- TRT "Engelsiz Spor" Programı Yapımcısı Cem Çınar, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası boyunca yaşananları, final maçı öncesi ve sonrası atmosferi anlattı.

- TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'la Ampute Futbol Şampiyonluğu ve TFF'nin katkısını konuştuk.

- TBESF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun engelli sporlarında "sınıflandırma" konusunu yazdı.

- NTV Radyo "Ayhan'la Engelsiz" Programı Yapımcısı Ayhan Aktaş, ampute milli takımın başarısı sonrasını samimiyetle değerlendiren özel bir yazı kaleme aldı.

- Spor Psikoloğu Doç. Dr. Hakan Kolayiş "İdeal Sporcu Performansı" üzerine yazdı.

- Atıcıcılık Dünya Rekortmeni, dünya şampiyonumuz Ayşegül Pehlivanlar, dünya rekorunu kırma hikâyesini anlattı.

 

ETİKETLER

Limitsiz SporSir Philip CravenAmpute Milli takımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24