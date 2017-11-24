Limitsiz Spor altıncı sayısında paralimpik sporunun önemli ismini ağırladı

16 yıl boyunca yürüttüğü Uluslararası Paralimpik Komite (IPC)'nin Genel Başkanlığı döneminde devrim yaratan yeniliklere imza atan ve görevini kısa süre önce Brezilya Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons'a devreden Sir Philip Craven "Heyecanlandırıp ilham vermeden önce şaşırtmanız gerekir. İnsanları paralimpik sporcuların performanslarıyla şaşırtırsınız ve bu şaşkınlıkla onları paralimpik sporla ilgili heyecanlandırırsınız, ilham kaynağı olursunuz" dedi.

Limitsiz Spor'dan Gizem Girişmen'e konuşan Parsons, sözlerinin devamında "İşte bu şaşkınlığı, ilhamı ve coşkuyu yakalayabilirseniz o zaman dünyayı değiştirmek için büyük bir şansınız olur" ifadesini kullandı.

Sir Philip Carven, aynı zamanda IPC Başkanlığındaki görev süresi boyunca hayal ettiklerinin ne kadarını gerçekleştirebildiğini Limitsiz Spor'a anlattı.

Limitsiz Spor'da ayrıca...

- TRT "Engelsiz Spor" Programı Yapımcısı Cem Çınar, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası boyunca yaşananları, final maçı öncesi ve sonrası atmosferi anlattı.

- TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'la Ampute Futbol Şampiyonluğu ve TFF'nin katkısını konuştuk.

- TBESF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun engelli sporlarında "sınıflandırma" konusunu yazdı.

- NTV Radyo "Ayhan'la Engelsiz" Programı Yapımcısı Ayhan Aktaş, ampute milli takımın başarısı sonrasını samimiyetle değerlendiren özel bir yazı kaleme aldı.

- Spor Psikoloğu Doç. Dr. Hakan Kolayiş "İdeal Sporcu Performansı" üzerine yazdı.

- Atıcıcılık Dünya Rekortmeni, dünya şampiyonumuz Ayşegül Pehlivanlar, dünya rekorunu kırma hikâyesini anlattı.