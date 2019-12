LimeWire kapatıldı!

T24 - Popüler paylaşım programı LimeWire, telif haklarını çiğnediği gerekçesiyle hakkında açılan sayısız davalardan birini kaybetti, kepenkleri indirdi.



Ünlü p2p (peer-to-peer) paylaşım programı LimeWire ile kullanıcılar aradıkları hemen her içeriğe kolayca ulaşabiliyordu. Filmlerden müziklere, fotoğraflardan telif hakkı olan diğer videolara kadar birçok içerik, milyonlarca kişi tarafından indirilebiliyordu. Ancak RIAA (Recording Industry Association of America) tarafından New York mahkemesine açılan davayı kaybeden LimeWire, tamamen kapatıldı.



Şirketlerin ve müzik üreticilerilerinin haklarını korumak amacıyla kurulan ve Amerikan müzik endüstrisini temsil eden RIAA'in açtığı davayı kaybeden LimeWire'in sitesine girmeye çalışan kullanıcılar artık programı indiremediği gibi, site içine de girebilmeleri mümkün olmuyor.



LimeWire'in davayı kaybetmesiyle birlikte, benzer durumun diğer paylaşım platformlarının (uTorrent, BitTorrent gibi) başına gelip gelmeyeceği ise merak konusu...