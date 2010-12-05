-LİMANDAN KAÇAN ANGUS, TRAFİĞİ KARIŞTIRDI MERSİN (A.A) - 05.12.2010 - Mersin Limanına yanaşan gemiden indirilirken kaçan angus cinsi bir inek, yaklaşık 1 saat süren uğraşın ardından vatandaşların desteğiyle yakalandı. Trafiği tehlikeye atan angus, bir otomobile ve iş yerine de zarar verdi. Alınan bilgiye göre, Brezilya'dan ithal edilen angus cinsi büyükbaş hayvanlardan bazıları gemiden kamyonlara yüklenilmesi sırasında kaçtı. Kaçan angusların büyük bölümü limandaki kovalama soncu daha fazla uzaklaşamadan yakalandı. Ancak anguslardan birisinin yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki D-400 Karayoluna ulaşmasıyla devreye polis ekipleri girdi. Akdeniz Kavşağındaki bir petrol istasyonuna gelen angus, daha sonra istasyonun içindeki sigorta şirketine ait yazıhanenin camlarını kırarak içeri girdi. Bir süre burada bekleyen inek, polislerin çabasına rağmen kaçtı. Bunun üzerine D-400 Karayolunda angus ve polis arasında kovalamaca yaşanmaya başladı. Polis ekipleri bütün aramalara rağmen zabıta ekiplerine ulaşamayınca devreye daha önce hayvancılık yapmış bir vatandaş girdi. Bu vatandaş da kendisine ait bir pikapla yakalama çalışmalarına destek verdi. Aracıyla ineğin peşinden giden vatandaş, çevresindekileri angus saldırısına karşı kaçmalarına karşı sık sık uyardı. Uzun uğraşlara rağmen yakalanamayan ve peşinden koşturan angus, Mersin Limanı önüne kadar tekrar geldi. Burada bir vatandaşın boynuna attığı kement sayesinde yakalanan angus pikaba bağlanarak çekildi. Angus daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere limana götürüldü.