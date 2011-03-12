-LİMANDA 400 CESET BULUNDU TOKYO (A.A) - 12.03.2011 - Japon ordusu dünkü şiddetli depremin ardından gelen tsunaminin dev dalgaları yüzünden sular altında kalan Rikuzentakata limanında 300-400 ceset buldu. Kuzeydoğudaki Rikuzentakata'nın dün sular altında kaldığı belirtilmişti. -TAHLİYE ALANININ YARIÇAPI 20 KİLOMETRE- Japonya'da yetkililer, şiddetli depremde zarar gören Fukuşima santrallerinin etrafındaki tahliye alanının yarıçapının 20 kilometreye çıkarılmasına karar verdi. Japon medyasındaki haberlerde, kabine tarafından talimatı verilen bu ek önlemin, Fukuşima'nın reaktörlerinden birini barındıran binanın yıkılmasına neden olan patlamadan sonra alındığı duyuruldu. Reaktörde soğutma ve basınç yükselmesi gibi sorunlar olduğu belirtilmişti. Hükümet sözcüsü Yukio Edano, düzenlediği basın toplantısında, ''Halkın güvenliğini sağlamak için yetkililerin bütün önlemleri aldığını'' kaydetti.