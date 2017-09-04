Liman soruşturmasını yapan savcıya FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- İZMİR Liman İşletmesi\'nde 2014 yılında başlatılan yolsuzluk soruşturmasını yürüten dönemin Cumhuriyet Savcısı Ali Çelik hakkında Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Darbe girişimi öncesindeki son kararname ile Erzurum\'a atanan Cumhuriyet Savcısı Ali Çelik, 20 Temmuz 2016\'da tutuklandı. 29 Kasım 2016\'da meslekten ihraç edilen Ali Çelik hakkında Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5- 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. FETÖ/PDY üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Ali Çelik hakkında birlikte çalıştıkları dönemde İzmir Başsavcısı olan ve FETÖ\'den tutuklanan Durdu Kavak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda ifade verdi. İddianamede de yer alan ifadesinde Kavak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında Liman Soruşturmasını yürüten Ali Çelik\'in FETÖ yapılanmasına tabi olduğunu söyledi.

İddianamede, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli olarak ifadesi alınan Haluk Samay\'ın Ali Çelik hakkında verdiği bilgilerde yer aldı. Haluk Samay, \"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/26655 soruşturma nolu dosyasında Manisa 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde davacı olduğum O.C.A. hakkımda dolandırıcılık iddiası ile suç duyurusunda bulunmuştu. Dosya savcısı Ali Çelik beni ifadeye çağırdığında elimdeki belgeler ile birlikte yanına giderek ifade verdim. Sonra Avukat Mehmet Alan\'ın yanına giderek kendisine dosya savcısına kim olduğunu söyledim. Kendisi avukatlık bürosunda bulunan şahsi bilgisayarındaki dijital listeden ismine bakarak \'bizden\' diyerek FETÖ yapılanması içerisinden olduğunu söyledi\" diye konuştu.

Hazırlanan iddianamede Ali Çelik\'in İzmir\'deki askeri casusluk soruşturmasında yaptığı usulsüzlüklere de yer verildi. Ali Çelik\'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TMK 10\'uncu madde ile görevli savcılığı tarafından 2010/640 esas sayısına kayden yürütülmekle yargılaması İzmir 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 2014/100 esas sayılı dosyası üzerinden kamuyounda FETÖ/PDY olarak bilinen oluşumun/suç örgütünün adına faaliyette bulunduğuna dikkat çekildi. İddianamede, Ali Çelik\'in yine İzmir\'deki askeri casusluk soruşturmasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Muharebe Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Şube Müdürüyken gözaltına alma kararı verilen Kadir Yörür\'ün kendisini savunmak üzere suça konu eylem tarihinde Diyarbakır\'da görevli olduğunu ispata yarar belgeyi almayarak, lehine olan delilleri toplamadığı vurgulandı.

Yine askeri casusluk soruşturması sırasında Ali Çelik\'in ifadesine başvurduğu Osman Murat Ceylan\'ı Alevi olup- olmadığına dair soru yöneltmekle ilgili soruşturmada Aleviler\'in hedef haline getirildiğine dair intiba uyandırdığına dikkat çekildi. İddianamede, 2009 yılında \'eskort\' olarak çalıştığı öne sürülen F.A. hakkında, Çelik\'in haksız yere soruşturma yürüttüğü iddiaları ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma izni verildiği belirtildi. Ali Çelik\'in örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'in talimatıyla Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Derneği yönetimini ele geçirmek için üye olduğu bildirildi.