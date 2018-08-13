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Liman Başkanı, lojmanda ölü bulundu

 Erdem ÖZCAN- TufanDALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde Liman Başkanı olarak görev yapan Bahadır Ay (52)  evinde ölü bulundu

13 Ağustos 2018 18:00

 Erdem ÖZCAN- TufanDALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesinde Liman Başkanı olarak görev yapan Bahadır Ay (52)  evinde ölü bulundu.  Ay\'ın daha öncede iki kez kalp krizi geçirdiği açıklandı
Bandırma\'da bir yılı aşkın süredir Liman Başkanı olarak göre yapan Bahadır Ay bu sabah kendisine ulaşamayan çalışanları tarafından kaldığı lojmanda  ölü olarak bulundu.  Eşinin, İstanbul\'da okuyan kızının yanına gitmesi nedeniyle tek başına kalan Bahadır Ay\'a bu sabah telefon ile ulaşamayan çalışanları, merak edip  Hacı Yusuf Mahallesi Mücahitler Sokak\'ta bulunan kaldığı  lojmana geldiler.  Çalışanlar, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca  bu kez polise haber verdiler.  Savcılıktan alınan izin ile eve giren polisler 1 çocuk babası Bahadır Ay\'ın cansız bedeni ile karşılaştılar.
Daha öncede iki kez kalp krizi geçiren Bahadır Ay\'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

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