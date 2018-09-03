Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı: Kurda yükseklikten çok belirsizlik sıkıntı yaratıyor

Üçüncü havalimanı, Çanakkale Boğazı Köprüsü gib projelerin ortağı Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Kurda yükseklikten çok belirsizlik ve dalgalı seyir sıkıntı yaratıyor. Harcamalar kısılmalı, büyüme dengelenmeli" dedi.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'a konuşan Özdemir, "Özel sektörün bir miktar borcu var. Kasımda da ciddi ödemeler söz konusu. Ama uzun vadede sorun olmayacak" ifadesini kullandı.

Özdemir'in açıklamaları şöyle:

Liradaki değer kaybından kredi yapılandırmalarına, kurdaki gelişmelerin yatırımlara yansıması olup olmayacağı başta olmak üzere ekonomik gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Ebru Özdemir, ülkede bazı sorunlar yaşandığını, bunun harcamaların kısılarak ve büyümenin daha dengeli hale getirilerek çözüleceğini söyledi. Ebru Özdemir’in sorularımıza verdiği yanıtlar ve bilgiler ana başlıklarla şöyle:

-Kredilerini yeniden yapılandıran şirketler oldu. Ancak bu başvuruların bankaları zora sokacak kadar çok olduğunu sanmıyorum. ‘Büyük şirketlere yapıyorsunuz küçüklere neden yapmıyorsunuz’ tarzında talepler olduğunu duyuyorum.

-Türk Telekom’da şimdi o bankalar o hisseleri alacaklar, bir noktaya getirip, büyük ihtimal satacaklar. Önemli olan bankaların bu noktada sağlam şekilde ayakta kalmasını devam ettirmeleri.

-Türk özel sektörü ve devleti sıkıntıya sokan şey yüksek faiz, değişken koşul.

-Çok dalgalı olduğu için kimse bir şey satmıyor ve almıyor. Rakamları çok oynak bulmaya başladığı zaman herkes hareket etmekten çekiniyor. Sattığının yerini hangi fiyatla dolduracağını bilmiyor.

-Kurda, bu çok şiddetli yükselişin ekonomik olarak bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum, burada kalacağını da düşünmüyorum, ekonomik olarak ben bu rakamları meşrulaştıramıyorum.

-Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan anahtar sektörleri gayrimenkul, inşaat, enerji sektörleri ve enerji fiyatları dolar bazında çok düştü. Bununla ilgili olarak ben hükümetin, devletin gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum.

Yabancı, varlık soruyor

-Türkiye’nin biraz daha harcamalarını kısması lazım. Büyümeyi de dengeli ve sürdürülebilir kılarsak kendi güçlü olduğumuz sektörlere odaklanırsak bunu aşacağımızı düşünüyorum çünkü bizim bankalarımız hâlâ güçlü. Birçoğunda Avrupa sermayesi var.

-Arkadaşımla konşuyorum bir sürü fonlar, bütün yurtdışındaki yatırımcılar Türkiye’de varlık sormaya başlamış.

-Özel sektörün bir miktar borcu var. Kasımda da ciddi ödemeler söz konusu. Ama uzun vadede sorun olmayacak.

-Diyelim ki ben Çanakkale’de 15 sene. Proje işletmeye girdikten 15 yıl sonra ödeyeceğim. Üstelik devlet garantisi ve geçiş garantisi var. İGA’daki borcum 14 sene, yani taksit taksit ödüyorum, 2018 Kasım ayı yüklü bir borç var, bankaların sendikasyon kredileri var dolayısıyla bunları çevirebilmeleri önemli.

-Ekim-kasım aylarında bankaların bu borçlarını çevirebileceklerini düşünüyorum. Evet biraz fazla faizle borçlanacağız. Ama bizim zaten altyapı sektörü böyle bir şey. Biz dört senede inşaat yapıyoruz 12 senede ödüyoruz, bir sene az paramız oluyor, bir sene çok oluyor; bir sene ekliyoruz, bir sene geri alıyoruz.

-Bir sene kriz oluyor hiç araba geçmiyor, bir sene 15 Temmuz oluyor ben Avrasya Tüneli’ni soruyorum, kimse gelmiyor. Ama uzun vadeli bakınca 16 senede neler neler olur.

-Bir de ülkelerde sürekli bir şeyler oluyor. Darbe girişimi oluyor, savaş çıkıyor, hiç tahmin etmeyeceğiniz şeyler oluyor. Çok kısa vadeli düşünüyoruz. “Eyvah, kriz oldu, bütün şirketler battı” diye düşünmek bence çok doğru değil. Burada ben haksızlık ettiğimizi düşünüyorum.

OVP’den umutluyum

Eylül başında açıklanacak Orta Vadeli Plan’ın, ekonomideki gereksinimlere göre hazırlanmış olacağına inandığını dile getiren Ebru Özdemir, “Hükümet OVP açıkladığında demeli ki; ben şunları şunları yapacağım, buradan şu harcamaları azaltacağım. Yatırımlarda finansmanlı olanları yapacağım. Tek hesabım olacak, kamuyu tek elden yöneteceğim, dikkatli harcayacağım” dedi.

Gidişat konusunda temkinli iyimser olduğunu aktaran Özdemir, “İşlerde bir sene iki sene sıkıntı yaşayabiliriz çünkü zaten ABD dengeyi bozdu. Bizde para azalıyor, jeopolitik riskler, Suriye, o, şu, Avrupa’da lider yok, Amerika’da çılgın bir lider var. Dolayısıyla biz onun riskleri üzerine kısa süreli riskler koymak zorunda kaldık. Sorun aslında yaratılmış kısa vadeli bir volatilitede” dedi.

İstanbul yeni havalimanı (İGA), 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelerin konsorsiyumlarında da yer alan Ebru Özdemir, döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yatırımlarında revizyona yol açmadığını, projelerinin hızla ilerlediğini söyledi. Özdemir, yatırımlara ilişkin gelişmeleri şöyle özetledi.

-En büyük yatırım 3. Havalimanı. Burada hem garantimiz hem de yolcu kredilerimiz Avro.

-İstanbul yeni havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale köprüsü gibi büyük projeler hızla ilerliyor.

- Yatırım programımızda herhangi bir revizyon yapmadık. Yabancı ortaklarımız memnun çünkü onlar Türkiye’yi büyüme pazarı olarak görüyorlar.

-Kuzey Marmara otoyolları var. O da kısım kısım açılmaya doğru gidiyor.

-1915 Çanakkale Köprüsü’nde 2 hafta sonra son rüzgâr testini de yapacağız.

-Proje 18 Mart 2022’de açılacak, yatırım programımızda herhangi bir revizyon yapmadık. Enerji sektörü olsun altyapı sektörü olsun aynen devam ediyoruz.



Kadın işleri heyecanlandırıyor

Holding’deki neredeyse tüm işleri sevdiğini anlatan Ebru Özdemir, “Ben aslında işten de çok keyif alıyorum, düşünüyorum hangisi... Genelde bir tane çok ilgilendiğim proje oluyor” dedi. Ancak Limak Vakfı işleri özellikle de kadınlara yönelik işlerin daha bir heyecan verdiğini anlatan Özdemir, Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi önemsediğim ve ciddi uğraş verdiğim işlerden biri.

‘Kadınlar çalışsın, çalışırken de karar verici konumda olsunlar’ diyen Ebru Özdemir, özellikle devlet üniversitelerinden seçildiğini anlattı mühendis kızların.

Biz 40. yılda 40 kızla başlanan projede mühendis 54’e çıkılmış durumda. Geçen sene iki tane Suriyelinin katıldığı projede çeşitlilik de olsun insanlar çünkü birbirlerinden öğrensin istenilmiş.

Limak Vakfı'nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, Zeki Müren şarkıkları konser turnesi kapsamında Bodrum'daydı. Dünyanın en önemli tenörleri arasında gösterilen Murat Karahan'ın solistliğini yaptığı orkestra, konserinde Bodrumlulara müzik ziyafeti verdi. Murat Karahan, yeni sezonda Türkiye'nin dört bir yanından türküleri çoksesli olarak seslendireceklerini belirterek, "Karadeniz'den Trakya'ya, Ege'den Akdeniz'e, Doğu Anadolu'dan İç Anadolu'ya kadar her yöreden türküler üzerinde çalışıyoruz. İlk konserimizi de daha önce söz verdiğimiz üzere Diyarbakır'da yapacağız" dedi.