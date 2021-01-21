Limak, kamu kurumlarının yeni elektrik ihalelerini de aldı

Limak Holding’e bağlı Limak Enerji Uludağ Elektrik, kamu kurumlarından aldığı elektrik ihalelerine yenilerini ekledi. Limak, 20 gün içinde Ankara Adalet Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu Seçim Kurulu Başkanlığı ve Kocaeli Göl. Bk. Onr. İs. K. Lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları’ndan 12 milyon TL’ye yakın elektrik enerjisi ihalesi aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Göl. Bk. Onr. İs. K. Lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 26 Kasım 2020 tarihinde Elektrik Enerjisi Mal Alımı ihalesi düzenledi. 7 Ocak 2021 tarihinde sonuçlanan ihaleye 4 şirket teklif verirken ihaleyi kazanan ise 10 milyon 243 bin TL’ye Limak Holding’e bağlı Limak Enerji Uludağ Elektrik şirketi oldu

Cumhuriyet'ten Arda Özarda'nın haberine göre, Ankara Adalet Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 10 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği Elektrik Enerjisi Mal Alımı ihalesi de Limak Holding’e bağlı Limak Enerji Uludağ Elektrik şirketinin oldu. Bu ihalenin bedeli ise 1 milyon 665 bin TL.

Limak'ın aldığı önceki ihaleler

Limak Enerji Uludağ Elektrik Şirketi'nin daha önce aldığı bazı ihaleler şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 1 milyon 547 bin TL

Hacettepe Üniversitesi: 23 milyon 74 bin TL

Orman Genel Müdürlüğü: 1 milyon 413 bin TL

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 2 milyon 872 bin TL

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 13 milyon 356 bin TL

Bursa Yenişehir Havaalanı Müdürlüğü: 1 milyon 544 bin TL