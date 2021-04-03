Lille, Yusuf Yazıcı'nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Lille kulübü, Milli Takım kampından dönen Yusuf Yazıcı'nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Yazıcı'nın sağlık protokollerine uygun olarak kendini izole ettiği belirtildi.

Lille'de forma giyen bir diğer futbolcu olan Zeki Çelik'in de geçen günlerde Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı. Lille forması giyen Burak Yılmaz hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

A Milli Takım kampından dönen birçok futbolcu bu hafta takımlarının kadrolarına alınmadı. Avrupa’da forma giyen Milli futbolcuların ise kulüpleri tarafından test sonuçları açıklandı.