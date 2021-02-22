Lille, Ligue 1'de şampiyonluğa ilerliyor

Fransa Ligue 1'de lider durumda olan Lille, şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürüyor. Zirve yolculuğundaki en önemli silahları ise Türk yıldızları Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz oluyor.

Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluğa koşuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 26 haftası tamamlanan Fransa Ligue 1'de topladığı 58 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.

En yakın takipçisi Olympique Lyon'un 3 puan önünde yer alan Christophe Galtier'in öğrencileri bu hafta Lorient'i deplasmanda 4-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Paris Saint-Germain'in de Monaco'ya yenilmesiyle Lille ile Paris ekibinin arasındaki puan farkı da 4'e yükselmiş oldu.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon ortaya koyduğu performansta en ön plana çıkan isimler de şüphesiz takımın Türk yıldızları...

29 maçta 13 kez ağları sarsan Yusuf Yazıcı, Lille'in en skorer ismi olurken, onu 22 karşılaşmada 11 gol atan Burak Yılmaz takip ediyor.

Christophe Galtier'in değişilmez ismi Zeki Çelik ise görev aldığı 23 müsabakada takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Lille, sezonu zirvede tamamlaması durumunda tam 10 yıl sonra bu başarıya bir kez daha ulaşacak ve tarihindeki 5'inci şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.