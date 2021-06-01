Lille için Fatih Terim iddiası

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in ismi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anılıyor. Fransa basını Lille'in Christophe Galtier'in yerine Terim'i teknik direktörleri arasında düşündüğünü yazdı.

Sezonun sona ermesiyle Fatih Terim'in Galatasaray'daki sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli teknik adamın ismi, Fransa'da Lille ile anıldı.

Fransa'da Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille şampiyonluğa ulaştı. Kulübü şampiyonluğa taşıyan Christophe Galtier ise Lille ile devam etmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Lille yönetimi teknik adam listesi oluşturdu.

Footmercato'nun haberine göre Lille'in listesinde Claudio Ranieri, Laurent Blanc, Patrick Vieira, Lucien Favre ve Fatih Terim yer aldı.

Lille önceliği Claudio Ranieri olurken, İtalyan teknik adam daha önce hiçbir teknik direktörün iyi bir projeye hayır diyemeyeceğini söylemişti.