Lille, deplasmanda PSG'yi devirip liderliği aldı; futbolcular galibiyet golünü, Koronavirüs'e yakalanan Yusuf Yazıcı'nın sevinciyle kutladı

Lille, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Lille forması giyen futbolcular, galibiyeti getiren golü, Koronavirüs'e yakalanan Yusuf Yazıcı'nın gol sevinciyle kutladı.

Ligue 1'in 31. haftasında zirve yarışındaki PSG ile Lille, Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı David'in 20. dakikada attığı golle konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede her iki takımdan da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-0 Lille'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz oyuna 73. dakikada girerken, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

Lille bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek yeniden lider oldu. PSG ise 63 puanla 2. sıraya geriledi.