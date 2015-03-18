Likud ile Siyonist Birlik berabere kaldı



İsrail seçimlerinde ilk tahminler Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki muhafazakar Likud Partisi ile İzak Herzog liderliğindeki merkez-sol ittifak Siyonist Cephe'nin eşit sayıda milletvekili çıkardığını gösteriyor. Channel 1 ve Channel 10 kanallarının verdiği bilgilere göre, her iki parti de 120 sandalyeli mecliste 27’şer sandalyeye sahip olmayı başardı. Ancak İkinci İsrail Kanalı'na göre, 28 milletvekili çıkaran Likud partisi bir milletvekili önde. İlk tahminlere göre, İsrail vatandaşı Arapların kurduğu ittifak ise 13 milletvekili ile ilk kez üçüncü büyük parti olarak mecliste temsil edilecek.

İlk sonuçlar ışığında Başbakan Netanyahu'nun dördüncü dönemde de iktidar olması ihtimalinin arttığına, Netanyahu'nun sağcı veya dindar partilerden biriyle koalisyon kurabileceğine dikkat çekiliyor.

'Büyük koalisyon kurulmalı'

İlk tahminlerin açıklanmasının ardından açıklama yapan İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, Likud ile Siyonist Birlik partileri arasında bir ‘büyük koalisyon' kurulması çağrısında bulundu. Rivlin, Haaretz gazetesine açıklamasında, “İsrail demokrasisinin hızlı çöküşünü ve kısa bir süre içinde yeniden seçim yapılmasını yalnızca bir birlik hükümetinin engelleyebileceğini düşünüyorum” dedi. Ancak seçimler öncesinde gerek Netanyahu gerekse Herzog bu tür bir koalisyonu reddetmişti.