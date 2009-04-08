Likör ihalesinde, ‘pişmiş aşa su katma tehdidi’

Likör Fabrikası ihalesi öncesinde, AKP Milletvekili Vahit Kiler’in, kendisine, “Pişmiş aşa su katma” dediğini belirten Yaşar Aşçıoğlu, “Bunu tehdit algıladım” dedi. Kiler, bu iddiayı reddetti.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, Mecidiköy’deki Likör Fabrikası’nın ihale sürecinde AKP Milletvekili ve Kiler Grubu’nun ortağı Vahit Kiler’le karşılaştığını, Kiler’in “Aşçıoğlu, pişmiş aşa su katma” dediğini, bunu tehdit olarak algıladığını söyledi.



Aşçıoğlu, düzenlediği basın toplantında, Vahit Kiler’le aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

“Geçen yıl İsviçre maçına giderken uçakta, Vahit Kiler’e, Likör ihalesine katılacağımı söyledim. Henüz dosyasını bile almamıştım. Bana, ‘Aşçıoğlu, pişmiş aşa su katma’ dedi. Ben bu sözleri bir tehdit olarak algıladım. Ve dönüşte uçaktan iner inmez, ihale dosyasını aldırdım. İhaleyi de 415 milyon liraya aldım. Bu projede devlete aktaracağım para, 600 milyon liraya kadar çıkacak.”



Likör arazisinin ilk ihalesi 25 Haziran 2008’de yapılmış ve ihaleye Vahit Kiler’in şirketi Kiler Gayrimenkul, tek başına girmişti. Kiler, 23 bin 711 metrekarelik arsanın ihalesini muhammen bedeli (295 milyon 700 bin lira) teklif ederek kazanmıştı. Emlak GYO, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ihaleyi iptal etmiş, Kiler’in yeniden katıldığı ikinci ihalede Aşçıoğlu liderliğindeki konsorsiyum (Aşçıoğlu İnşaat-Ofton İnşaat-Meydanbey İnşaat-Omak İnşaat Ortak Girişimi) ihaleyi 415 milyon 750 bin lira teklifle kazanmıştı.



‘Tamamı stüdyo daire’



Likör’deki bütün daireleri stüdyo şeklinde yapacaklarını belirten Aşçıoğlu, şunları söyledi:

“Likör projesindeki dairelerin ev-ofis olarak kullanılmasına izin vereceğiz. En üstte, Manhattan 5. Cadde’deki Marriot otelindeki gibi bir tane dönen restoran olacak. Eylül ayında satışa çıkmayı planlıyoruz. Rezidansın Silivri’den Karadeniz’e kadar manzarası olacak.”



Likör arazisinde sondaja başladıklarını ve mayıs ayında hafriyata başlayacaklarını belirten Aşçıoğlu, “20 metre derinlikte çok sert bir kayaya çarptık. Yerleşim yeri olduğu için dinamit patlatamayacağız. Hafriyat biraz uzun sürecek” dedi.



Seyrantepe stadının yapımı karşılığında Eren Talu’ya verilen Ali Sami Yen stadının ağustosta yıkılacağını belirten Aşçıoğlu, Likör ve Ali Sami Yen üzerinde birbirine uyumlu projeler üreteceklerini, alışveriş merkezini iki arazi üzerine birlikte yapacaklarını belirtti.



Kiler: Böyle bir söz söylemedim



Görüşüne başvurduğumuz AKP Milletvekili Vahit Kiler ise şunları söyledi:

“Böyle bir söz söylemiş olmam mümkün mü? Aşçıoğlu’nu tanımam, bilmem. Siz söyleyince hatırladım. Maça giderken kendini tanıtmıştı. İhaleden bahsedilmiş miydi hatırlamıyorum. Bahsedildiyse bile, ‘İyi olur, rekabet olur’ demişimdir. O ifadeleri kesinlikle kullanmadım.”



‘Sevigen olayında ben taraf değilim’



Selenium Panorama adlı rezidans arsasının alımında eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen’in devreye girmesi konusunun kendisiyle ilgili olmadığını belirten Aşçıoğlu, “Konunun tarafı değilim. Ben projeyi kat karşılığı yaptım. Muhatapları arsa sahipleri Erol Kohen ve Mehmet Emin Erkan’dır. Benimle ilgili değil” dedi.



Panorama arsasının ilk sahibi Özhan Erem’in, imar çıkmayınca arsayı satmak zorunda kalması üzerine Mehmet Sevigen’in arsanın satışına aracılık ettiği ileri sürülmüştü.

‘Hükümet paramla efelik yapmasın’



Lüks konutta KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesinin önemli bir fayda sağlamayacağını belirten Aşçıoğlu, şunları söyledi:



“Devletten 16 milyon dolar KDV alacağım var. Bunu nakit olarak vermiyor, ‘proje bittikten bir yıl sonra mahsuplaşırız’ diyor. Dokuz aydır bir ev satamadım. Nakit için eşe dosta telefon açıp, metrekaresini 8 bin dolar olan daireleri 5 bin 300 dolara sattım. Bulgaristan bile KDV’yi üç ayda bir nakit olarak ödüyor. Pakete bakın ki para yine benim cebimden çıkıyor. Hükümet, benim paramla bana efelik yapmasın.”

