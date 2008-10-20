Likiditeyi iyi yöneten krizi atlatır

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın, döviz likiditesinin sağlanmasındaki aracılık fonksiyonunun, piyasalarda döviz açısından dalgalanmayı ortadan kaldırdığını söyledi.



Türkiye'de Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği döviz likiditesi aracılığında, bazı bankaların elinde bulunan döviz fazlasını, kredi riskini de üstlenerek borç aldıklarını ve bunu ihtiyacı olan kurumlara verdiklerini vurgulayan Yılmaz, kendilerinin aracılık yaptığını, borç alan ile verenin ise birbirlerini tanımadığını söyledi.



Sistemdeki en önemli farklılıklardan birinin, borç alan ile verenin birbirini tanımaması olduğunu belirten Yılmaz, bu sistem ile "damgalanma"nın olmadığını, sistemin en önemli amaçlarından birinin piyasalarda güveni tesis etmek, bir diğer amacının da yine piyasada güveni güçlendirmeye yönelik likidite sorununu çözmek olduğunu ifade etti.



Çıpanın niteliği önemli değil



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ile yaptıkları görüşmelerde, bu kuruluşların, kendilerine bir "B" planı olup olmadığını sorduklarını belirten Yılmaz, Merkez Bankası olarak, döviz likiditesindeki aracılık fonksiyonlarını anlattıklarını, reyting kuruluşlarının da bu sistem ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Yılmaz, bu küresel finansal krizde, güveni yeniden tesis etmenin önemine dikkat çekerek, likiditeyi iyi yöneten ülkelerin, bu süreci daha az sorunlu bir şekilde geçirerek krizi atlatabileceğini de vurguladı.



Öte yandan, ekonomideki makro hedeflere ulaşmada, para politikasını destekleyecek bir kamu maliyesi ile harcamaları disipline ederek kurallara bağlayacak bir çıpanın önemine de dikkat çeken Yılmaz, çıpanın niteliğinin önemli olmadığını, çıpayı oluşturacak unsurun, "Mali Kural" ya da "IMF" olabileceğini belirtti.



Mevcut krizin çıkarak derinleşmesinde, piyasaların, kendilerini rahatsız edecek uyarıları dikkate almayarak rehavet içinde hareket etmelerinin belirleyici olduğunu ifade eden Yılmaz, bu türden krizlere karşı ilk olarak para politikasıyla cevap verildiğini söyledi. Krize karşı ikinci müdahalenin faiz oranları olduğunu belirten Yılmaz, bunlar da yeterli olmaz ise finansal sistemdeki tüm mevzuatın yeniden gözden geçirildiğini kaydetti.

