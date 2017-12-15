T24 LogoT24 Logo
Spor

Ligue 1 de gelecek sezon VAR kullanıyor

VAR'ı kulüp başkanları ve hakemlerde istiyor

15 Aralık 2017 16:25

Fransa Ligue 1'da gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasının (VAR) başlatılmasına karar verildi.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet yaptığı açıklamada, Ligue 1'de gelecek sezon VAR'ı uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Ayrıca VAR'ı futbol kulüplerinin başkanları ve hakemlerin de istediğini söyledi.

FIFA'nın onayından sonra başlaması beklenen VAR uygulaması, gol ve penaltı pozisyonlarında, kırmızı kartlarda ve cezalandırılan futbolcunun kimlik hatasını düzeltmek için kullanılacak.

ETİKETLER

Ligue 1FransaVAR Sistemigelecek sezonfutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24