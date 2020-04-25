Liglerin iptal kararına büyük tepki: Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet!

Hollanda'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. İkinci Lig lideri Cambuur Teknik Direktörü Henk de Jong kararı, "Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet" sözleriyle eleştirdi.

Hollanda'da alınan karar sonrası, Erediviese'de son iki sırayı paylaşan Waalwijk ile ADO Den Haag, rahat bir nefes alırken, şampiyonluk mücadelesi veren AZ Alkmaar, karara itiraz etti.

Utrecht ve Cambuur mahkemeye gitme kararı aldı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) lider Ajax'ın averajla gerisinde yer alan AZ Alkmaar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olmalarına tepki gösterdi.

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UEFA Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yükselemeyen Cambuur ise yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.

Alınan karara göre, UEFA'nın da onay vermesi halinde, Eredivisie lideri Ajax gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ise ön eleme turunda mücadele edecek.

Eredivisie'de oynadığı 25 maçın ardından topladığı 56 puanla zirvede yer alan Ajax'tan yapılan açıklamada, "Ligi birinci sırada bitirdik ancak şampiyonluk yok" ifadesi kullanıldı.

Ajax Genel Direktörü Edwin van der Sar, karışık duygular yaşadığını belirterek, şampiyon ilan edilmemelerinin üzücü olduğunu dile getirdi.

Az Alkmaar: Avrupa biletlerinin böyle dağıtılmasını onaylamıyoruz

Federasyonun kararına tepki veren kulüplerden biri, ligde Ajax'la aynı puanda olan ancak genel averajla ikinci sırada bulunan AZ Alkmaar oldu.

Ajax'a karşı ligdeki iki maçını da kazanan ve ikili averajda da üstün olan AZ Alkmaar, federasyonun kararına karşı çıktı.

Kulübün genel direktörü Robert Eenhoorn, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "Haftalardır liglerin bitirilmesine ilişkin farkı senaryolar üzerinde çalışıyorduk ancak sunduğumuz tekliflere hiçbir yanıt verilmedi. Avrupa biletlerinin bu şekilde dağıtılmasını onaylamıyoruz." diye konuştu.

"Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet"

Federasyonun iptal kararına en sert tepkiyi ise İkinci Lig'in zirvesinde yer alan ve üst lige yükselemeyecek olan Cambuur verdi.

Cambuur Teknik Direktörü Henk de Jong, "Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet" şeklinde nitelediği karar hakkında, şu değerlendirmeyi yaptı: Ekim ayından beri lider konumdaydık ve rüzgar bizim lehimizeydi. UEFA adil kararlar alınmasını istemişti ancak bu öyle bir karar değil. Sanıyorum bu işi avukatlara bırakmak durumunda kalacağız."

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), liglerde şampiyon çıkmayacağını, küme düşme ve yükselme olmayacağı açıklamıştı.