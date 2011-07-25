-LİGLER ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle netlik kazanamayan Spor Toto Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig'de sezonun eylül ayında başlayacağını açıkladı. TFF'nin İstinye'de bulunan binasından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Aydınlar, 2011-2012 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in 9 Eylül'de, Bank Asya 1. Lig'in ise 10 Eylül'de start alacağını belirtti. Daha önce yapılan planlamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 7 Ağustos, Bank Asya 1. Lig'in ise 14 Ağustos'ta başlaması gerekiyordu.