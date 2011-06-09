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Spor

LİGİN YORGUNLUĞUNU ATIYORLAR ÇEŞME (A.A)

09 Haziran 2011 21:51

-LİGİN YORGUNLUĞUNU ATIYORLAR ÇEŞME (A.A) - 09.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'in sona ermesiyle tatile çıkan futbolcular ve teknik direktörler, İzmir'in Çeşme ilçesinde buluştu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Belözoğlu, Konyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Galatasaraylı Ayhan Akman, Çaykur Rizaspor'dan ayrılan teknik direktör Ümit Kayıhan, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emin Önal ve arkadaşları, Çeşme Marrakech Club'ın voleybol sahasında karşılaştı. Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmada teknik direktör Yılmaz Vural yaptığı esprilerle maça damgasını vururken, karşılaşmayı ünlü sanatçı Demet Akbağ da izledi.

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