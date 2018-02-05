Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ligin zirvesine oynayan bir takımı mağlup ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Otyakmaz, Galatasaray maçı sonrası beIN Sports'a konuştu. Otyakmaz, "Galatasaray gibi ligin zirvesine oynayan bir takımı mağlup etmiş olmak bizi çok mutlu etti" dedi.

Otyakmaz, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçta iyi futbol oynadıklarını söyledi.

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda mağlup olduklarını hatırlatan Otyakmaz, "Artık kazanma sırası gelmişti. Galatasaray gibi ligin zirvesine oynayan bir takımı mağlup etmiş olmak bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz, artık daha zengin bir takımları olduğunu vurgulayarak, "Futbolcu anlamında daha rahat ettik. Oyuncu değişikliklerinde bir kaygıya kapılmadık. O yüzden başarılı bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyorum. Takımı ve taraftarlarımızı tebrik etmek lazım. Taraftar sayımız diğer maçlarda 10 bin civarına iniyor, bunun artmasını istiyoruz. Takım da coşuyor, bizler de moral buluyoruz" ifadelerini kullandı.