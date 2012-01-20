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Spor

Ligin zirvesi bu hafta deplasmanda İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2012 12:41

-Ligin zirvesi bu hafta deplasmanda İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle: Bugün:  20.00 Medical Park Antalyaspor-Beşiktaş (Mardan Antalyaspor) 20.00 Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu (Kamil Ocak) Yarın: 13.00 Samsunspor-Orduspor (Samsun 19 Mayıs) 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Bursaspor-Sivasspor (Bursa Atatürk) 16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Fenerbahçe-Kayserispor (FB Şükrü Saracoğlu) 22 Ocak Pazar: 16.00 Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Eskişehirspor-Galatasaray (Eskişehir Atatürk)

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