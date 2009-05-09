Ligin üstü de altı da karıştı



Turkcell Süper Lig'de 31'inci hafta geride kalırken liderlik uzun bir aradan sonra el değiştirdi. Ancak zirve yarışı Sivasspor'un yenilmesi Beşiktaş ve Trabzonspor'un kazanması ile birlikte ilginç bir hal alırken hem UEFA'ya katılma, hem de kümede kalma savaşında ortalık karıştı....





İşte ligin üst sırasındaki 6 takımın kalan maçları



Beşiktaş kalan 3 haftada 62 puanla ve 2 puan farkla Sivas'ın önünde yer alırken, 59 puanlı Trabzon da 60 puanda kalan Sivas'ın ensesine yapıştı....



UEFA'ya katılma savaşında ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor rakiplerini yenerken, Cim-Bom puanını 55'e, Fenerbahçe ve Bursa ise 54'e yükseltti.



Ancak Fenerbahçe önümüzdeki hafta içinde Beşiktaş'la kupa finali oynayacağı için rakibine kaybetse bile UEFA'ya gitme yolunda avantajını koruyor. Çünkü Sarı-Lacivertli ekip bu durumda Beşiktaş şampiyon ya da ikinci olduğu takdirde UEFA'ya katılmaya hak kazanacak... Son bileti ise Galatasaray ya da Bursa'dan biri alacak...



Ligde kümede kalma savaşında ise işler karıştı...



İstanbul Büyükşehir Belediye deplasmanda Sivas'ı yenerek puanını 36'ya çıkartırken, Gençlerbirliği de kardeşi Hacettepe'nin gözünün yaşına bakmadı.



Kırmızı-Siyahlı ekip 38 puana yükseldi... Ligde bir başka kader maçı da Eskişehir'de oynandı. Eskişehir, Antalya'yı 2-0 yenerek puanını 36 yaptı... Biraz olsun rahatladı... Rakiplerine yenilen Antalya, Konya ve Denizli 35 puanda kalırken son 3 haftaya diken üstünde girdiler... Bu arada Hacettepe ligden resmi olarak düşen ilk takım olurken, Kocaeli'nin de umudu tükendi...



Ligin 31. haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Ankaraspor 1-4 Beşiktaş

Bursaspor 3-0 Konyaspor

Eskişehirspor 2-0 Antalyaspor

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor

Galatasaray 1-0 Ankaragücü

Gençlerbirliği 3-1 Hacettepe

Kocaelispor 1-3 Trabzonspor

Sivasspor 1-2 Büyükşehir Bld.





