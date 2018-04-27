T24 LogoT24 Logo
Spor

Ligin kaderi Nazilli'de

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 hafta öncesi kümede kalması mucizelere bağlı olan Nazilli Belediyespor, lider Gümüşhanespor deplasmanında hem kendinin hem de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek

27 Nisan 2018 14:44

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 2 hafta öncesi kümede kalması mucizelere bağlı olan Nazilli Belediyespor, lider Gümüşhanespor deplasmanında hem kendinin hem de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek. Fethiyespor\'un 6 puan gerisinde düşme hattında yer alan Nazilli, pazar günü deplasmanda mucize peşinde koşacak. Fethiyespor\'un İzmir\'de Karşıyaka\'ya farklı kaybetmesini bekleyecek siyah-beyazlı ekip, kazanamazsa veya Fethiye berabere bile kalırsa küme düşecek. Lige tutunma şansı oldukça düşük olan Nazilli, Gümüşhane\'den puan ya da puanlarla dönerse rakibine şampiyonluk yolunda ağır bir yara açacak. Gümüşhane\'nin, takipçilerinin puan kaybı halinde Nazilli\'yi yenerek şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAZİLLİ DHABeyaz GrupNazilli BelediyesporGümüşhanesporNazilliFethiyesporKarşıyakaFethiyeLigeNazilli GümüşhaneGümüşhane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24