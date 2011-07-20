-LİGİN KADERİ HAFTA SONU BELLİ OLACAK İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili belgelerin kendilerine iletilmesinin ardından ilk açıklamasını yaparken, ligin başlama takvimine en kısa sürede karar vermek istediklerini vurguladı. İstinye'de bulunan TFF binasına girişte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Aydınlar, ligin başlama takvimiyle ilgili konuyu uzatmak istemediklerini aktararak, ''Bu hafta sonu mümkünse, değilse önümüzdeki hafta başında, liglere başlayacağımız tarihe karar vermek istiyoruz. Mevcut takvimde mi başlanacak, yoksa erteleme mi olacak, bunu netleştirmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. TFF'ye iletilen belgelerle ilgili uygulanacak prosedüre değinen Aydınlar, 5 kişilik TFF Etik Kurulu'nun belgeler üzerinde çalışacağını anlatırken, şunları söyledi: ''Belgeleri Etik Kurulu inceleyecek ve inceledikten sonra bir rapor verecek. (Burada şike vardır, teşvik primi vardır veya yoktur) diyecek. Biz de Etik Kurulu'nun raporuna göre karar vereceğiz. Ne kadar belge geldi bilmiyorum. Biz hukukçu arkadaşlarımızla ve Etik Kurulu üyelerimizle görüşeceğiz. Bize bir süre verebilirlerse, ona göre karar verebiliriz. Sanıyorum bir kaç gün evrakları incelemeleri gerekebilir. Ondan sonra bir karar verebiliriz.'' Aydınlar, belgeleri kendisinin görüp göremeyeceği şeklindeki bir soruya ise, ''İstersem görürüm ama görmeyeceğim. Etik bulmuyorum çünkü. Yönetim Kurulu, Etik Kurulu'ndan gelecek rapora göre talimatları uygulayacaktır. Bizim, (Teşvik, şike var veya yok) deme şansımız yok. Bizim statümüze göre bu kararı verecek yer Etik Kurulu'dur. İncelemeyi onlar yapacak, bu kararı onlar verecek'' yanıtını verdi.