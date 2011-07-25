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Spor

LİGİN KADERİ BELLİ OLUYOR İSTANBUL (A.A)

25 Temmuz 2011 19:31

-LİGİN KADERİ BELLİ OLUYOR İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, liglerin başlama tarihi ile ilgili bu akşam açıklama yapacaklarını kaydetti. İstinye'de bulunan TFF binasında bazı TFF üyeleriyle bir araya gelen Mehmet Ali Aydınlar, binadan çıkışında basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. İlk olarak, ''Şu anda açıklama yapacak bir şey yok'' ifadelerini kullanan Aydınlar, ligin başlama tarihiyle ilgili sorular üzerine ise, ''Bu akşam saat 18.00-18.30 gibi bir açıklama yapacağız'' diye konuştu.

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