Ligin 'Kaba'sını aldılar

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Küme düşme mücadelesi veren İstanbul BŞB, Sivasspor karşısında ilk 45 dakikada Gökhan Kaba'nın attığı 2 golle 2-0 öne geçerken, 75. dakikada TUM'un golü Sİvaspor'u heyecanlandırdı Ancak 90 dakika sonunda gülen taraf konuk takım oldu.Geçtiğimiz hafta Gaziantepspor deplasmanından puansız dönen, ama takipçisi Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye yenilmesiyle koltuğunda kalan Yiğidolar zorlu bir 90 dakika yaşadı. Ligde son 4 haftaya 60 puanla lider olarak giren Sivasspor ile 33 puanla 16. sırada bulunan İstanbul BŞB'nin mücadelesi, hem ligin zirvesi, hem de alt sıraları açısından büyük önem taşıyordu. İstanbul BŞB, Sivasspor karşısında 8 ve 17. dakikada Gökhan Kaba'nın attığı gollerle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı. İlk 45 dakikada rakibi karşısında pek varlık gösteremeyen Sivasspor, ikinci yarıda daha arzulu bir oyun sergiledi ve aradığı golü 75. dakikada buldu. Tum'un golüyle farkı bire indiren Sivasspor maçın geri kalan dakikalarında beraberlik golü için İstanbul BŞB kalesinde pozisyon aradı. Ancak Sivasspor'un çabaları skoru değiştirmeye yetmedi. Sivasspor aldığı 2-1'lik yenilgiyle zirveye veda ederken, İstanbul BŞB kazandığı 3 puanla kümede kalma yolunda büyük avantaj yakaladı.SİVASSPOR-İBBSTAT: 4 EylülHAKEM: Bülent YıldırımSİVASSPOR: Petkoviç, Abdurrahman (Balili Dk 46), Sedat, Bilica, Hayrettin, M0usa, İbrahim, Sezer (Murat Erdoğan Dk 46), Tum, Mehmet Yıldız, Kamanan (Onur Dinçer Dk. 71)TEKNİK DİREKTÖR: Bülent UygunİSTANBUL BŞB : Mehmet Ali (Hasagiç Dk. 64), Marcin, Cesairo, Barbosa, Ekrem, Serhat, Efe, Tjikuzu, Zeki, İbrahim Akın (Kerim Zengin Dk. 52), GökhanTEKNİK DİREKTÖR: Abdullah AvcıGOLLER: Dk. 8 ve 17 Gökhan Kaba ( İBB), Dk. 75 Tum (Sivasspor)SARI KART: Balili (Dk. 61)