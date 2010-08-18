-LİGİN EN YAŞLISI BEŞİKTAŞ İZMİR (A.A) - 18.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçlarına göre, en genç yaş ortalamasına sahip takım Gençlerbirliği, en yaşlı ekip ise Beşiktaş oldu. Ligde ilk haftada oynanan müsabakalarda oynayan futbolcuların yaş ortalaması 27,03 olurken, 14 oyuncusuna şans veren Gençlerbirliği, Eskişehirspor karşısında 25 yaş ortalamasıyla mücadele etti. Bu ortalama ile ligin en genç ekibi olan Gençlerbirliği'ni, 25,36 yaş ortalamasına sahip Kayserispor ve 25,86 ile Eskişehirspor takip etti. Ligin ilk maçında Bucaspor'a karşı 29,14 yaş ortalamasıyla mücadele eden Beşiktaş ise ilk haftada en yaşlı takım olurken, siyah beyazlı ekibi Sivasspor (29) ve Medical Park Antalyaspor (28,79) takip etti. İlk haftada oynanan müsabakalarda Kayserispor'un kalecisi 37 yaşındaki Souleymanou Hamidou en yaşlı oyuncu olurken, tecrübeli kaleciyi, Beşiktaş'tan İbrahim Üzülmez (36), Bursasporlu Ivankov (35), Beşiktaş'ın yeni transferi Guti ile Ankaragücü'nden Zewlakow (34) izledi. En genç oyuncular 18'er yaşındaki Konyasporlu Ali Dere ile Gaziantespor'dan Orhan Gülle. Bu oyuncuları 19'ar yaşındaki Batuhan Karadeniz, Alper Potuk (Eskişehirspor), Mahmut Boz (Gençlerbirliği), Özgür Çek (Ankaragücü) ve Emre Çolak (Galatasaray) takip etti.