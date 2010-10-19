-LİGİN EN GOLLÜ HAFTASI ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, bugün yapılan Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla tamamlanırken, 40 golün atıldığı bu hafta, ligin şu ana kadarki en gollü haftası oldu. Trabzonspor, 8. haftada Kasımpaşa'yı 7-0 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza atarken, futbolseverler Galatasaray-Ankaragücü maçında 6 (2-4), Beşiktaş-Manisaspor (2-3), Gençlerbirliği-Medical Park Antalyaspor (2-3), Kayserispor-Sivasspor (4-1) ve Konyaspor-Fenerbahçe (1-4) maçlarında ise 5'er gol izleme şansı yakaladı. Haftanın beraberlikle biten tek karşılaşması olan Bursaspor-Kardemir D.Ç. Karabükspor (2-2) maçında ise fileler 4 kez havalandı. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 16, 2. haftasında 18, 3. haftasında 31, 4. haftasında 28, 5. haftasında 22, 6. haftasında 25, 7. haftasında 20 gol atılmıştı. -EN GOLCÜ TAKIM FENERBAHÇE- 8. haftanın ardından ligin en golcü takımı durumunda bulunan Fenerbahçe, maç başına 3 gol ortalaması yakaladı. Bu sezon ligde sadece 2-0 yenildiği 4. haftadaki Kayserispor maçını golsüz tamamlayan sarı-lacivertli ekip, gol attığı 7 maçta rakip fileleri toplam 24 kez havalandırdı. Gollerin 23'üne sarı-lacivertli futbolcular imza atarken, bir gol de Gençlerbirliği maçında rakip futbolcunun kendi kalesine attığıyla Fenerbahçe'nin hanesine yazıldı.