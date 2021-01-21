Ligin en genç takımı Trabzonspor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, süre alan oyuncular bazında 25.5 yaş ortalamalı kadrosuyla ligin en genç takımı olmayı başardı.

Son olarak Torku Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek moral tazeleyen Trabzonspor, yaş ortalaması en düşük takım olarak dikkat çekiyor.

TRT Spor'un haberine göre Sahada 28 farklı futbolcu kullanan bordo-mavili ekip, 25.5 yaş ortalaması yakaladı. Trabzonspor, bu alanda 25.7 yaş ortalamalı Ankaragücü, 26.5 yaş ortalamalı Kasımpaşa ve 26.6 yaş ortalamalı Beşiktaş'ın önünde ilk sırada yer aldı.

Altyapıdan 6 oyuncu süre aldı

Karadeniz ekibi, bu sezon lig maçlarında 6 altyapı futbolcusuna forma şansı tanıdı. Artık kadronun değişilmezleri haline gelen Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'in yanına genç sağ beki Serkan Asan'ı da ekleyen bordo-mavililer, Safa Kınalı'yı da 6 maçta sahaya sürdü.

A takım kadrosunda toplam 13 altyapı oyuncusunu bulunduran Trabzonspor, bu alanda 17 futbolcuyla ilk sırada bulunan Gençlerbirliği'nin hemen arkasında yer alıyor.