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Spor

Ligin centilmeni Eskişehirspor İSTANBUL (A.A)

11 Ocak 2012 17:56

-Ligin centilmeni Eskişehirspor İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında uygulanmaya başlanılan Süper CentilmenLig'de, Eskişehirspor en az ceza puanı alarak ilk haftayı lider olarak tamamladı. Süper CentilmenLig'de, Spor Toto Süper Lig'in 18-34. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig Play-off grubu maçları birlikte hesaplanacak. Bu periyotta, her kulübün toplam ceza puanı, oynadığı maç sayısına bölünecek. Elde edilecek ortalamanın sıralanması sonrasında, en az ceza puanına sahip olan kulüp 2011-2012 sezonu Süper CentilmenLig şampiyonu olacak. Süper CentilmenLig şampiyonu, buna ilişkin bayrağı bir sezon boyunca stadyumunda takma hakkını elde edecek. Süper CentilmenLig Şampiyonu 4 milyon TL'lik para ödülünü de kazanırken, Süper CentilmenLig ikincisi 2 milyon TL, üçüncüsü de 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor ilk haftayı -3 puanla lider kapattı. Samsunspor ise 117 puanla son sırada yer aldı.  Süper CentilmenLig'de sıralama şöyle oluştu:  TAKIM             O  SK  KK  MEN  HM   SHK  SO  THSA  PC  DĞR  GTD  ACH  CHD  P    AP  ----------------------------------------------------------------------------------------- 1.Eskişehirspor    1  0   0   0    0    0    0   0     0   0    -3   0    0    -3   -3,00   2.Sivasspor        1  3   0   0    0    0    0   0     0   0    -5   0    0    -2   -2,00   3.Orduspor         1  6   0   0    0    0    0   0     0   0    -8   0    0    -2   -2,00   4.Trabzonspor      1  6   0   0    0    0    0   0     0   0    -7   0    0    -1   -1,00   5.Kayserispor      1  6   0   0    0    0    0   0     0   0    -7   0    0    -1   -1,00   6.Gençlerbirliği   1  3   0   0    0    0    0   0     0   0    -3   0    0    0    0,00    7.M.P.Antalyaspor  1  6   0   0    0    0    0   0     0   0    -6   0    0    0    0,00    8.Gaziantepspor    1  6   0   0    0    0    0   0     0   0    -5   0    0    1    1,00    9.Ankaragücü       1  6   0   0    0    0    0   0     0   0    -5   0    0    1    1,00    10.Mersin İ.Yurdu  1  9   0   0    0    0    0   0     0   0    -7   0    0    2    2,00    11.Galatasaray     1  9   0   0    0    0    0   0     0   0    -6   0    0    3    3,00    12.Fenerbahçe      1  3   0   8    0    0    0   0     0   0    -8   0    0    3    3,00    13.K.Karabükspor   1  9   0   0    0    0    0   0     0   0    -5   0    0    4    4,00    14.Manisaspor      1  15  0   0    0    0    0   0     0   0    -3   0    0    12   12,00   15.İBB Spor        1  6   0   16   0    0    0   0     0   0    -5   0    0    17   17,00   16.Bursaspor       1  9   0   16   0    0    0   0     0   0    -5   0    0    20   20,00   17.Beşiktaş        1  3   0   0    0    0    40  0     18  0    -3   0    0    58   58,00   18.Samsunspor      1  0   0   0    120  0    0   0     0   0    -3   0    0    117  117,00  Kısaltmaların anlamı ve ceza puanları şöyle: O: Oynanan Maç SK : Sarı Kart (3) KK: Kırmızı Kart (8) MEN: Müsabakadan Men (8) SO: Seyircisiz Oynama (40) HM: Hak Mahrumiyeti (15)-Ömür Boyu (2000) SHK: Saha Kapatma (30) THSA: Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20) DĞR: Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000) PC: Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan) GTD: Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi ACH: Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan) CHD: Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10) P: Puan AP: Ağırlıklı Puan

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