-Ligin centilmeni Eskişehirspor İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında uygulanmaya başlanılan Süper CentilmenLig'de, Eskişehirspor en az ceza puanı alarak ilk haftayı lider olarak tamamladı. Süper CentilmenLig'de, Spor Toto Süper Lig'in 18-34. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig Play-off grubu maçları birlikte hesaplanacak. Bu periyotta, her kulübün toplam ceza puanı, oynadığı maç sayısına bölünecek. Elde edilecek ortalamanın sıralanması sonrasında, en az ceza puanına sahip olan kulüp 2011-2012 sezonu Süper CentilmenLig şampiyonu olacak. Süper CentilmenLig şampiyonu, buna ilişkin bayrağı bir sezon boyunca stadyumunda takma hakkını elde edecek. Süper CentilmenLig Şampiyonu 4 milyon TL'lik para ödülünü de kazanırken, Süper CentilmenLig ikincisi 2 milyon TL, üçüncüsü de 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor ilk haftayı -3 puanla lider kapattı. Samsunspor ise 117 puanla son sırada yer aldı. Süper CentilmenLig'de sıralama şöyle oluştu: TAKIM O SK KK MEN HM SHK SO THSA PC DĞR GTD ACH CHD P AP ----------------------------------------------------------------------------------------- 1.Eskişehirspor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 -3 -3,00 2.Sivasspor 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 -2 -2,00 3.Orduspor 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 -2 -2,00 4.Trabzonspor 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 -1 -1,00 5.Kayserispor 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 -1 -1,00 6.Gençlerbirliği 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0,00 7.M.P.Antalyaspor 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0,00 8.Gaziantepspor 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 1 1,00 9.Ankaragücü 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 1 1,00 10.Mersin İ.Yurdu 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 2 2,00 11.Galatasaray 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 3 3,00 12.Fenerbahçe 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 3 3,00 13.K.Karabükspor 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 4 4,00 14.Manisaspor 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 12 12,00 15.İBB Spor 1 6 0 16 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 17 17,00 16.Bursaspor 1 9 0 16 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 20 20,00 17.Beşiktaş 1 3 0 0 0 0 40 0 18 0 -3 0 0 58 58,00 18.Samsunspor 1 0 0 0 120 0 0 0 0 0 -3 0 0 117 117,00 Kısaltmaların anlamı ve ceza puanları şöyle: O: Oynanan Maç SK : Sarı Kart (3) KK: Kırmızı Kart (8) MEN: Müsabakadan Men (8) SO: Seyircisiz Oynama (40) HM: Hak Mahrumiyeti (15)-Ömür Boyu (2000) SHK: Saha Kapatma (30) THSA: Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20) DĞR: Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000) PC: Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan) GTD: Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi ACH: Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan) CHD: Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10) P: Puan AP: Ağırlıklı Puan