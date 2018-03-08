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Spor

Ligin bitimine 8 hafta kala Gaziantepspor'un küme düşeceği kesinleşti

Çaykur Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig'e veda ediyor

08 Mart 2018 00:25

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor'un ligin bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-1 yenilen Gaziantepspor lige veda etti.

Çaykur Didi Stadı'nda hakem Erkan Özdamar'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda aradaki farkı bire indiren Gaziantepspor umutlansa da Çaykur Rizespor farkın kapanmasına izin vermedi.

Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golleri; 10., 71. ve 87. dakikalarda Lincoln, 32. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 74. dakikada Samu kaydetti. Gaziantepspor'un tek golünü ise 47. dakikada Erdal Özdemir attı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 49 puana ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ligin dibine demir atan Gaziantepspor ise 4 puanda kaldı ve bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

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