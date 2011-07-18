T24 - Şike soruşturmasıyla ilgili UEFA'yla görüşen Türkiye Futbol Federasyonu heyeti adına açıklama yapan Lütfi Arıboğan, "UEFA konuyla ilgili işbirliğimizden memnun. Bu haftadan itibaren belgelerin bize geleceğini düşünüyoruz. Lig başlama tarihini yarın görüşeceğiz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lütfi Arıboğan, federasyonun Hukuk Müşaviri Prof. Dr İrfan Helvacı ve İcra Kurulu üyesi Avukat Kemal Olgaç'tan oluşan TFF heyeti, şike soruşturmasına ilişkin İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde bir görüşme yaptı.



Federasyon Başkanvekili Arıboğan, UEFA merkezinde şike soruşturmasına ilişkin bazı bilgileri UEFA yetkilileriyle paylaşmak ve görüş alışverişinde bulundu.



Arıboğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "UEFA konuyla ilgili işbirliğimizden memnun. Bizim düşündüğümüz gibi henüz resmi belgelerin ve delillerin elimize geçmemesi nedeniyle sürecin hızlanmadığının farkındalar. Elimize ulaşır ulaşmaz yapılması gerekenleri yapacağımızdan eminler. Süreci birlikte takip edeceğiz.



UEFA bizimle benzer düşünceler içerisinde. Şu anda Türkiye'deki konularla ilgili federasyonu desteklemek dışında bir şey yapmıyorlar. Bu haftadan itibaren belgelerin bize geleceğini düşünüyoruz. Özel yetkili savcı bizimle işbirliği içinde olacağını söyledi. Kararlarımızdan önce kamuoyunu beklenti içine sokmamak lazım. Ligin başlama tarihini yarın görüşeceğiz."



Arıboğan başkanlığındaki TFF heyetinin UEFA'daki görüşmelerinin ardından, yarın İstanbul'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar alınmasi bekleniyor.





'KARARLAR DEĞİŞEBİLİR'



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, daha önce yaptığı, ''Karar için iddianamenin mahkemece kabulü beklenecek. Lig planlandığı gibi 5 Ağustos'ta başlayacak'' açıklamasının ardından, bu hafta içinde "bu kararlarının değişebileceğini" söylemişti.





31 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



Şike soruşturmasında yapılan ilk operasyonlarda aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklanmıştı.



Soruşturmanın ikinci dalgasında ise Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun aralarında olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.





