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Spor

Lig'in "en genç" takımı Kayserispor ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2011 14:30

-Lig'in "en genç" takımı Kayserispor ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Futbolda şike soruşturması nedeniyle 9 Eylül'de başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'de, Kayserispor 23 yaş ortalaması ile ligin ''en genç'' takımı durumunda. Ligin ''en yaşlı'' takımı ise 28 yaş ortalaması ile Medikalpark Antalyaspor. AA muhabirinin derleği bilgilere göre, Spor Toto Süper Lig 2011-2012 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan Kayserispor 23 yaş ortalaması ile ligin ''en genç' takımı unvanına sahip olacak. Sarı-kırmızılıları 24 yaş ortalaması ile Gaziantepspor izliyor.  Kayserispor ve Gaziantepspor'un ardından 25 yaş ortalamasına sahip Bursaspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor da ligin diğer genç takımları arasında yer alıyor. Spor-Toto Süper Lig'in en yaşlı takımı ise 28 yaş ortalamasına sahip Medikalpark Antalyaspor olacak.  Süper Lig'de mücadele edecek takımların oyuncularının yaş ortalaması şöyle:  23 yaş: Kayserispor 24 yaş: Gaziantepspor 25 yaş: Bursaspor, Gaziantepspor ve Sivasspor 26 yaş: Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankaragücü, Manisaspor, Orduspor, Samsunspor 27 yaş: Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu ve Karabükspor 28 yaş: Medikalpark Antalyaspor

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