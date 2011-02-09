T24 LogoT24 Logo
Spor

LİGHT SODAYA DİKKAT WASHINGTON (A.A)

09 Şubat 2011 23:08

-LİGHT SODAYA DİKKAT WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - Hergün light soda içmenin, damar hastalıkları riskini yüzde 61 artırabileceği bildirildi. "Northern Manhattan Study" adlı proje kapsamında New York'ta yapılan ve 2 bin 564 kişinin katıldığı araştırmada, bilim adamları, katılımcılara ne kadar ve ne tür soda içtiklerini sordu. Cevaplara göre katılımcılar, hiç soda içmeyenler, ayda 1, haftada 6 soda içenler ve günde en az 1 soda içenler olmak üzere gruplara ayrıldı. Yaklaşık 9 yıl boyunca katılımcılardan 559'unda kanamalar, beyne giden kan akımında azalmalar gibi damar rahatsızlıkları saptandı. Yaş cinsiyet ve etnik kökenlerin de gözönüne alındığı araştırmada, bilim adamları, katılımcıların hareketliliğini, beslenme alışkanlığını, sigara ve alkol içip içmediklerini de inceledi. Light soda içenlerin damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinin, diğerlerinden yüzde 61 fazla olduğu belirlendi. Aynı proje kapsamında 2 bin 657 kişinin katıldığı başka bir araştırmada da fazla sofra tuzu tüketmenin, neden olduğu yüksek tansiyondan bağımsız olarak, beyne giden kan akımında azalmaya yol açtığı tespit edildi. Günde 4 bin miligramdan fazla tuz tüketenlerin damar hastalıklarına yakalanma riskinin, 1500'den az tüketenlere göre 2 kat fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak bilim adamları, başka araştırmalarla bu sonuçların doğrulanması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24