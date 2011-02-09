-LİGHT SODAYA DİKKAT WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - Hergün light soda içmenin, damar hastalıkları riskini yüzde 61 artırabileceği bildirildi. "Northern Manhattan Study" adlı proje kapsamında New York'ta yapılan ve 2 bin 564 kişinin katıldığı araştırmada, bilim adamları, katılımcılara ne kadar ve ne tür soda içtiklerini sordu. Cevaplara göre katılımcılar, hiç soda içmeyenler, ayda 1, haftada 6 soda içenler ve günde en az 1 soda içenler olmak üzere gruplara ayrıldı. Yaklaşık 9 yıl boyunca katılımcılardan 559'unda kanamalar, beyne giden kan akımında azalmalar gibi damar rahatsızlıkları saptandı. Yaş cinsiyet ve etnik kökenlerin de gözönüne alındığı araştırmada, bilim adamları, katılımcıların hareketliliğini, beslenme alışkanlığını, sigara ve alkol içip içmediklerini de inceledi. Light soda içenlerin damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinin, diğerlerinden yüzde 61 fazla olduğu belirlendi. Aynı proje kapsamında 2 bin 657 kişinin katıldığı başka bir araştırmada da fazla sofra tuzu tüketmenin, neden olduğu yüksek tansiyondan bağımsız olarak, beyne giden kan akımında azalmaya yol açtığı tespit edildi. Günde 4 bin miligramdan fazla tuz tüketenlerin damar hastalıklarına yakalanma riskinin, 1500'den az tüketenlere göre 2 kat fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak bilim adamları, başka araştırmalarla bu sonuçların doğrulanması gerektiğini vurguladı.