-Lige 7. hafta maçlarıyla devam edilecek İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle: Bugün: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray (Mardan Antalyaspor) Yarın: 15.00 Eskişehirspor-Manisaspor (Eskişehir Atatürk) 19.00 Kardemir Karabükspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Atatürk) 23 Ekim Pazar: 15.00 MKE Ankaragücü-Orduspor (Ankara 19 Mayıs) 15.00 Kayserispor-Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Kamil Ocak) 19.00 Fenerbahçe-Samsunspor (FB Şükrü Saracoğlu) 24 Ekim Pazartesi: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş (Tevfik Sırrı Gür)