T24 LogoT24 Logo
Spor

Lige 7. hafta maçlarıyla devam edilecek İSTANBUL (A.A)

21 Ekim 2011 14:35

-Lige 7. hafta maçlarıyla devam edilecek İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle: Bugün: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray (Mardan Antalyaspor) Yarın: 15.00 Eskişehirspor-Manisaspor (Eskişehir Atatürk) 19.00 Kardemir Karabükspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Atatürk) 23 Ekim Pazar: 15.00 MKE Ankaragücü-Orduspor (Ankara 19 Mayıs) 15.00 Kayserispor-Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Kamil Ocak) 19.00 Fenerbahçe-Samsunspor (FB Şükrü Saracoğlu) 24 Ekim Pazartesi: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş (Tevfik Sırrı Gür)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24