-Lige 6. hafta maçlarıyla devam edilecek İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen bir haftalık aranın ardından 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle: Bugün: 20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Hüseyin Avni Aker) Yarın: 15.00 Orduspor-Eskişehirspor (Ordu 19 Eylül) 19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Fiyapı İnönü) 19.00 Sivasspor-Gaziantepspor (Sivas 4 Eylül) 16 Ekim Pazar: 15.00 Gençlerbirliği-Medical Park Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) 15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Manisaspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs) 19.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom Arena) 17 Ekim Pazartesi: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe (Tevfik Sırrı Gür)