-Lige 11. hafta maçlarıyla devam edilecek İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'e, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin de yapılacağı 11. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle: Bugün: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor (Tevfik Sırrı Gür) Yarın: 13.00 Ankaragücü-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs) 16.00 Kayserispor-Orduspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Fenerbahçe-Eskişehirspor (FB Şükrü Saracoğlu) 20 Kasım Pazar: 13.00 Medical Park Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Mardan Antalyaspor) 13.00 Sivasspor-Gençlerbirliği (Sivas 4 Eylül) 16.00 Gaziantepspor-Manisaspor (Kamil Ocak) 19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Fiyapı İnönü) 21 Kasım Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Samsunspor (Bursa Atatürk)