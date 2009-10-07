Ligden ilk düşen Ankaraspor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lutfi Arıboğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ankaraspor ile ilgili verilen kararda Federasyonun görüşünü açıkladı.





Ankaraspor'dan ilginç protesto



Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan yönetim kurulu toplantısından sonra başlayan basın toplantısında, Başkanvekili Arıboğan'a, TFF Yönetim Kurulu üyesi Yunus Egemenoğlu da eşlik ederken, küme düşürülen Ankaraspor'un bu sezon oynadığı ve oynayacağı tüm maçlarda 3 - 0 hükmen yenik sayılmasına karar verdi.



Başkanvekili Arıboğan'ın, Tahkim Kurulu'nun 06.10.2009 tarihli kararları uyarınca cezası kesinleşen Ankaraspor A.Ş'nin mevcut ve gelecekteki durumu hakkında Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları şöyle açıkladı;



1- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.09.2009 tarihli kararı uyarınca bir alt lige düşürülen ve Tahkim Kurulu'nun 06.10.2009 tarihli kararları uyarınca bu cezası kesinleşen Ankaraspor A.Ş.'nin 2009-2010 sezonunda Turkcell Süper Lig müsabakalarına iştirak etmemesine, 2010-2011 sezonundan itibaren Bank Asya 1. Ligi'nde yer almasına,



2- Ankaraspor A.Ş.'nin 2009-2010 sezonunda Turkcell Süper Lig'de 08.08.2009 tarihinde oynadığı Antalyaspor A.Ş.-Ankaraspor A.Ş. (0-1), 16.08.2009 tarihinde oynadığı Ankaraspor A.Ş.- Gençlerbirliği (1-1), 23.08.2009 tarihinde oynadığı Gaziantepspor-Ankaraspor A.Ş. (1-1) ve 31.08.2009 tarihinde oynadığı Ankaraspor A.Ş.-Galatasaray A.Ş. (0-2) müsabakalarının, 3-0 Ankaraspor A.Ş.nin hükmen mağlup, rakiplerinin ise 3-0 hükmen galip sayılarak tesciline,



a- Bu müsabakalarda atılan gollerin gol krallığı sıralamasında dikkate alınmasına,



b- Bu müsabakalarda futbolcuların gördükleri sarı ve kırmızı kartların, disiplin ihlalleri ile alınan cezaların geçerli sayılmasına,



3- Ankaraspor A.Ş.'nin, 5. haftada Kayserispor ile, 6. haftada Denizlispor ile, 7. hafta Beşiktaş A.Ş. ile, 8. haftada Kasımpaşaspor ile oynanmayan müsabakalarda ve Turkcell Süper Lig fikstürü uyarınca 07.10.2009 tarihinden sonra oynanması planlanan müsabakalarda 3-0 hükmen mağlup, rakiplerinin ise 3-0 hükmen galip sayılmasına;



a- Ankaraspor A.Ş.'nin 06.09.2009 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca oynanmayan 5. hafta müsabakasının, rakip takım mensuplarının müsabaka sayısı ile belirtilen cezalarının infazı hesabında geçerli sayılmasına,



b- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.09.2009 tarihli kararı sonrasında oynanmayan 6., 7. ve 8. hafta müsabakaları ile 07.10.2009 tarihinden sonra oynanması planlanan müsabakalarının, rakip takım mensuplarının müsabaka sayısı ile belirtilen cezalarının infazı hesabında dikkate alınmamasına,



4- 2009-2010 sezonunda Turkcell Süper Lig'den Ankaraspor A.Ş.'den başka 2 takımın daha Bank Asya 1. Ligi'ne düşmesine,



5- 2009-2010 sezonunda Bank Asya 1. Ligi'nden 3 takımın Turkcell Süper Lig'e çıkmasına,



6- Ankaraspor A.Ş.'nin futbolcuları için, 07/10/2009 saat 00:00 ile 22/10/2009 saat 23:59 tarihleri arasında, FIFA'ya bildirim yapılarak özel transfer ve tescil dönemi açılmasına, bu süre içinde Ankaraspor A.Ş. futbolcularının, Ankaraspor A.Ş.'nin yazılı muvafakatının alınması koşulu ile transfer yapabilmelerine,



7- Ankaraspor A.Ş.'nin sözleşmesi devam eden ve TFF Yönetim Kurulu tarafından açılacak özel transfer döneminde, 2009-2010 sezonu transfer dönemlerinde Ankaraspor A.Ş'den ayrılmayan yabancı futbolcu ve teknik adamlarının TFF 1. Lig Statüsü madde 2/1 gereği sözleşmelerinin sonuna kadar Ankaraspor A.Ş'ye bağlı olarak kalabilmelerine;



8- Ankaraspor A.Ş.'nin, Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı'nın 17. maddesinin 3. fıkrası hükmüne uygun olarak, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası'na katılmasına,



9- Ankaraspor A.Ş.'nin 2009-2010 Turkcell Fair-Play Ligi'nden çıkartılmasına;



10- Ankaraspor A.Ş'ye, naklen yayın gelirleri ve isim sponsorluğu ile ilgili olarak "dayanışma payı" ve "isim hakkı" adı altında ödenen bedellerin kulübün 2009-2010 sezonunda Turkcell Süper Lig'de oynaması gereken 34 müsabakadan; oynadığı 4 müsabakaya isabet eden kısmının mahsubu ile yapılan fazla ödemelerin kulüp tarafından TFF'ye iade edilmesine ,



11- Ankaraspor A.Ş.'ye 2009-2010 sezonunda Turkcell Süper Lig'de oynadığı 4 müsabakadaki "performans primi" adı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına,



12- TFF Yönetim Kurulu'nun 03.09.2008 tarihinde aldığı kararda belirlenen naklen yayın geliri dağıtım kriterlerinin aynen uygulanmasına, karar verilmiştir.



Ankaraspor'un bu durumu Beşiktaş'a dezavantaj oldu



Turkcell Süper Lig'den düşürülen Ankaraspor'un bu durumu fikstürde kendisini takip eden Beşiktaş'a dezavantaj oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun Ankaraspor'u ligden düşürme kararını onamasının ardından, Başkent ekibinin lige veda etmesi fikstürde kendisini takip eden Beşiktaş'ın aleyhine gelişti. Federasyonun almış olduğu karar neticesinde, her takım başkent ekibiylekarşılaşacağı haftayı maç yapmadan (bay) geçecek iken, Ankaraspor'un oynadığıtakımla bir sonraki hafta karşılaşan Beşiktaş, bundan sonra karşısında iki haftadinlenmiş olan rakiplerle mücadele edecek.



Ligde geçen sezonu çifte kupayla kapatan ve 2009-2010 sezonuna istediğigibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, bu sezon Türkiye'yi Avrupa ŞampiyonlarLigi'nde de temsil ettiği için bazı haftalar en az iki maç yapacak iken, Beşiktaşile karşılaşacak olan takım bir hafta öncesini bay geçeceği için bu maçadinlenmiş olarak çıkacak.

