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Spor

LİGDE SON 10 SEZONUN EN KISIR BAŞLANGICI ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 13:18

-LİGDE SON 10 SEZONUN EN KISIR BAŞLANGICI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında takımlar rakip kalelere toplam 34 gol bırakırken, bu son 10 yılın gol açısından en kısır sezon başlangıcı oldu. Bursaspor'un geçen sezonki şampiyonluğu, Anadolu takımlarının iştahını kabarttı ve Spor Toto Süper Lig'e birçok takım şampiyonluk parolasıyla başladı. Çok önemli transferlere imza atan 3 büyükler, ligin ilk iki haftasında istedikleri sonuçlara ulaşamazken, 2010-2011 sezonunun ilk iki haftası son 10 yılın en az golün atıldığı sezon başlangıcı oldu.  Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar rakip fileleri en fazla havalandıran takım 6 golle Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi 5 golle haftayı lider bitiren Trabzonspor izlerken, üç büyüklerden Beşiktaş ve Galatasaray ise sadece 1'er gol kaydedebildiler. Son şampiyon Bursaspor ise şu ana kadar 3 gol atabildi. Süper lig'de son 10 sezonda en fazla golün atıldığı ilk iki hafta ise 2001-2002 sezonunda yaşandı. Toplam 62 golün atıldığı bu sezonda, ilk iki maçta tam 14 golü rakip filelere gönderen Ankaragücü dikkatleri üzerine çekti. 2001-2002 sezonunun ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'u 8-1 yenen Ankaragücü, ikinci hafta yaptığı Malatyaspor karşılaşmasını da 6-0 kazanmıştı. 

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