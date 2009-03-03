Ligde kart sayısı azaldı



Turkcell Süper Lig'in ilk 5 haftasında maç başına 4,26 olan sarı kart ortalaması, ligin ikinci devresindeki 5 haftada 3,8'e geriledi.





Turkcell Süper Lig'de ilk 5 haftada maç başına 4,26 olan sarı kart ortalaması, ligin ikinci devresindeki 5 haftada 3,8'e geriledi.



Toplam 22 kırmızı ve 192 sarı kartın gösterildiği ligin ilk 5 haftasında bu rakam ikinci yarının ilk 5 maçında 15 kırmızı ve 171 sarı karta düştü. İlk devrenin ilk 5 maçında 4,26 olan sarı kart ortalaması, ikinci devrenin ilk 5 haftasında 3,8'e geriledi.



İkinci devrenin 5 maçında Beşiktaş sadece 5 sarı kart görerek en az sarı kart gören takım olurken, bu takımı oyuncuları 6 kere sarı kartla cezalandırılan Trabzonspor ve 7 sarı kart gören Gaziantepspor takip etti.



İkinci yarının ilk 5 maçında en fazla kırmızı kartı 4 kere cezalandırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyuncuları gördü. 8 takım ise ilk 5 maçta kırmızı kart görmedi, bu rakam ligin ilk yarısındaki 5 maçta 5 takım olarak gerçekleşmişti.



